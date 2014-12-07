В Виннице свободовцы "избрали" нового губернатора

Об этом сообщает местное издание "20 минут".

По данным СМИ, флагов ВО "Свободы" на площади, где проходило Вече, было гораздо больше, чем собственно государственных флагов.

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Всего на "Вече" пришли около 150-200 человек. Голосовали поднятием рук. Кроме того ВО "Свобода" сообщила об "избрании" Фурмана кандидатом на должность председателя ОГА.

«Во время веча Фурман поблагодарил людей за поддержку и подчеркнул, что, несмотря на любое решение президента относительно разрешения проблемы, борьба будет продолжаться до восстановления справедливости», - отметили в пресс-службе «Свободы».

http://vn.20minut.ua/Podii/narodne-viche-u-vinnici-150-200-cholovik-obralo-novogho-ghubernatora-s-10427256.html

Как сообщал УНИАН, в субботу, 6 декабря утром в Виннице активисты взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой депутаты были намерены проголосовать за отставку председателя облсовета Сергея Свитко.

Активисты захватили зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно уволить председателя ОГА Анатолия Олейника.

Следственный отдел Управления МВД Украины в Винницкой области открыл уголовные производства по факту нарушения общественного порядка и избиению милиционеров возле Винницкой облгосадминистрации.