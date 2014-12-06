В воскресенье активисты планируют продолжить митинги в Виннице
Активисты в Виннице, которые сегодня штурмовали здание облсовета, планируют провести еще две протестные акции в воскресенье и понедельник.
Об этом сообщает Громадське.TV со ссылкой на пресс-секретаря винницкого областного отделения ВО «Свобода» Виталия Казакова.
По его словам, завтра в 12:00 собирается винницкий Майдан, участники которого определятся с дальнейшими действиями. В понедельник на 16:00 запланирован пикет областного управления милиции.
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«Мы требуем, чтобы был наказан руководитель областной милиции, потому что он спровоцировал избиение людей», - заявил Казаков.
По его словам, в результате сегодняшних столкновений митингующих и правоохранителей пострадало несколько активистов. По официальным данным МВД, травмы получили семеро силовиков и один активист.