В центре Винницы восстановлено движение транспорта

Как передает корреспондент УНИАН, транспорт в привычном режиме передвигается по центру города.

В то же время, через соцсети винничане созывают на сегодня на 17 часов еще одну акцию протеста.

Отмечается, что люди будут требовать неизвестных освободить админздание, где размещен аппарат облсовета и облгосадминистрации, для возможности нормального функционирования жизни в области.

Читайте такжеВ Виннице активисты требуют отставки начальника областной милицииТакже в секторе связей с общественности сообщили, что сейчас устанавливаются детали штурма облсовета и возможная причастность к провокациям «засланных» лиц. Детали обещают обнародовать как можно скорее.

Как сообщал УНИАН, в Виннице около 400 активистов штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитка.

Активисты протестовали против отставки Свитка, который якобы был избран собранием Майдана

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно освободить председателя ОГА Анатолия Олейника.

Между тем председатель Винницкой облгосадминистрации предполагает, что захват помещения административного здания, где размещены аппараты ОГА и облсовета в Виннице, является спланированной акцией со стороны российских спецслужб.