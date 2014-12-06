За прошедшие сутки в зоне АТО погибших не было - СНБО

Об этом сообщается на веб-сайте информационно-аналитический центра СНБО со ссылкой на заместителя руководителя ИАЦ СНБО Владимира Полевого.

«Ситуация в зоне АТО остается непростой, террористы продолжают обстреливать украинские позиции. К счастью, за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, 7 военнослужащих получили ранения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеС начала АТО погибли 1 тыс. 252 украинских военных, почти 3 тысячи ранены - ПорошенкоКак сообщал УНИАН, по информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки террористы 45 раз обстреляли позиции украинских военных на востоке Украины. По данным пресс-центра, от вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей Донбасса.

В то же время, 9 декабря в зоне АТО должен начаться день тишины. На эту дату запланирована встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.