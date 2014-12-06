Боевики четыре раза обстреляли из "Градов" позиции АТО под Мариуполем

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции на своей странице в социальной сети Facebook.

«Утром террористические банды 4 раза применяли РСЗО «Град», минометы и противотанковые ракеты по позициям сил АТО в районе Мариуполя. Боевые порядки наших войск остаются непоколебимы. Все защитники Мариуполя находятся в строю», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что взрывы от вражеских залпов было слышно на окраинах населенного пункта Николаевка. При этом информации о потерях среди мирного населения не поступало.

Читайте такжеБоевики из «Града» обстреляли окрестности МариуполяКак сообщал УНИАН, 9 декабря в зоне АТО должен начаться день тишины. На эту дату запланирована встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецка и Луганска «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.