У Порошенко анонсировали День тишины на Донбассе

9 декабря в зоне АТО должен начаться День тишины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь на совещании президента Украины Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств.

«Участники встречи обсудили выполнение поставленных задач в зоне АТО и определили меры, которые должны обеспечить выполнение Минских договоренностей относительно Дня тишины, которая должна начаться 9 декабря. На совещании были определены дальнейшие действия в случае несоблюдения боевиками выполнения Минских соглашений», - сообщили в пресс-службе.

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Особое внимание Порошенко уделил вопросу улучшения обеспечения ВСУ боевой техникой и освобождению заложников из плена.

Во встрече приняли участие министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, заместитель командующего Национальной гвардией Николай Балан.