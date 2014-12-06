Порошенко анонсировал новый раунд переговоров в Минске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Чугуеве Харьковской области.

В частности, по его словам, на сегодня достигнута предварительная договоренность о том, что встреча сторон конфликта в Минске состоится 9 декабря.

Вместе с тем глава государства отметил, что со сдержанным оптимизмом смотрит на возможность прекращения огня с 9 декабря после встречи сторон конфликта в Минске.

“Я пока со сдержанным оптимизмом смотрю на то, что нам удастся с 9 числа прекратить огонь”, - сказал Порошенко.

“Задача - утверждение плана-графика реализации Минских договоренностей, имеется в виду, чтобы с 9 числа начался день артиллерийской тишины, и в течение 30 дней выйти на линию соприкосновения, как отмечается в Минском протоколе”, - сказал Порошенко, подчеркнув, что это должно корреспондироваться с отводом тяжелого вооружения и техники и с обеспечением работы миссии ОБСЕ по наблюдению за режимом прекращения огня.

Порошенко также отметил, что после этого должен начаться политический диалог и организация местных выборов на Донбассе.

Читайте такжеКучма: на следующей неделе могут возобновить переговоры в Минске - BBC“Это должно корреспондироваться с подготовкой к политическому процессу организации местных выборов на Донбассе, отменой итогов незаконных выборов и началом политического диалога”, - отметил президент.

Порошенко добавил, что сегодня, 6 декабря, имел разговор с президентом Франции Франсуа Оландом, который, в свою очередь, имел короткую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Порошенко, эта встреча была направлена на то, чтобы иметь возможность провести переговоры в Минске 9 декабря.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

5 сентября в Минске состоялись переговоры с участием экс-президента Украины Леонида Кучмы, посла РФ в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. По итогам встречи был подписан протокол о прекращении с 18.00 5 сентября огня на Донбассе.

19 сентября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.