Для мира в Украине нужны переговоры в Будапештском формате и мощная армия - Тимошенко

17:10, 11 июля 2018
Политика
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photo by Alexander Prokopenko

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи депутатов фракции «Батькивщина» с ветеранами и воинами АТО с 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая была сформирована на базе батальонов «Батькивщина» и «Движение сопротивления», созданных в 2014 году по инициативе Юлии Тимошенко в ответ на военную агрессию со стороны России.

«Мы хотели бы поговорить с вами о том, какие вызовы стоят перед страной, чтобы сформировать мощную, вооруженную армию с обеспеченными всем необходимым воинами», – сказала она, передает пресс-служба Батькивщины.

Лидер «Батькивщины» отметила, что Украине очень нужна победа, потому что без завершения войны «трудно наладить жизнь в нашей стране».

«С одной стороны идет война, с другой – страну убивает коррупция и неумелое руководство. Очень трудно в таких условиях строить страну и двигаться вперед. Нам нужен мир, и этого мира нужно добиваться дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и создание в Украине мощной, вооруженной армии, которая способна защитить границы и прекратить войну», – заявила политик.

Она отметила, что «Батькивщина» будет предлагать обществу не только стратегию мира, но и механизмы для построения сильной армии: «Наша команда много сделала для того, чтобы отработать видение того, как надо завоевывать мир и возвращать Крым и Донбасс».

Политик считает символичным то, что встреча с ветеранами и воинами АТО происходит в день саммита НАТО, ведь «сегодня крайне важно, чтобы Украина шаг за шагом заняла достойное место рядом с теми государствами, которые имеют мощнейшую систему коллективной безопасности».

«Я глубоко убеждена: если бы тогда, когда мы сдавали ядерное оружие, нас приняли в НАТО – мы бы имели принципиально другую армию, у нас не было бы войны, мы были бы сильными, как все другие участники системы коллективной безопасности НАТО», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии выразила уверенность в том, что мощная украинская армия — это необходимое условие возвращения мира в Украину и победы над российским агрессором.

Юлия Тимошенко предложила военным предоставлять предложения к проекту нового контракта военнослужащего, над которым уже работает команда «Батькивщины».

«Такой контракт должен быть наилучшим с точки зрения гарантий, подходов к обеспечению каждого воина всем необходимым. В основу положены лучшие образцы подобных документов из других стран. Совместной работой мы должны создать документ, который будет основой нового этапа усиления нашей армии, усиление всех гарантий, системы оплаты и обучения для каждого воина», – сказала она.

«Нельзя терять ни одного дня и ни одной возможности для установления мира, возвращения Донбасса и Крыма»,— подытожила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» поблагодарила присутствующим и всех, кто откликнулся в 2014 году на призыв создать добровольческие батальоны и «Движение сопротивления», и сейчас в сложных условиях делают все возможное, чтобы часть страны жила мирно, чтобы на фронтах не было потеряно ни одной позиции, чтобы были возможности для освобождения украинской земли от российских оккупантов».

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