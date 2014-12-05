Порошенко: Если сдать Донецкий аэропорт, боевики дойдут до Борисполя

Об этом он заявил на встрече с защитниками Донецкого аэропорта, которые прибыли в Киев, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я уверен, что мы там защищаем всю Украину. Сдадим "Донецк" - враг будет в Борисполе, или в Гостомеле, или во Львове", - цитирует Порошенко пресс-служба президента Украины.

Президент отметил, что за последнюю ночь погибли 6 украинских военных. Также он сообщил, что более 80% украинцев в разной форме оказали помощь Вооруженным Силам.

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Присутствовавший на встрече начальник Генерального штаба Виктор Муженко, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на проблемы обеспечения, боеспособность армии растет.

«Донецкий аэропорт действительно является символом мужества и воинского духа, высокой моральной стойкости и подтверждением боеспособности наших воинов», - отметил он.