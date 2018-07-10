Рада получила десятки представлений СБУ в отношении аккредитованных в парламенте лиц, работающих на росСМИ - глава профильного комитета ВР

Украинское законодательство выписано таким образом, что просто лишить журналиста аккредитации нельзя.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар заявляет, что у пресс-службы парламента есть десятки представлений от Службы безопасности Украины относительно аккредитованных в парламенте лиц, которые записывают видео для российских СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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На вопрос, почему только теперь пресс-служба парламента решила поднять соответствующий вопрос и обратилась в Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента, Сюмар сказала: «Пресс-служба имеет сегодня 4,5 тысячи аккредитаций и десятки представлений от Службы безопасности Украины, часть этих людей просто записывают и отправляют для российских СМИ определенное видео... и дальше там монтируются какие-то вещи, которые порой провоцируют депутатов на какие-то реакции, когда хочется как-то не так ответить, когда тебе ставят действительно провокационные вопросы».

В то же время, отметила она, законодательство выписано таким образом, что лишить аккредитации нельзя.

«Аккредитовать нужно любого, кто представляется, с любой «корочкой» любого СМИ, зарегистрированного или незарегистрированного. Потому что, вы знаете, интернет-издания у нас не зарегистрированы. Но если это какое-то частное предприятие или один частный предприниматель пишет, что «прошу аккредитовать, у меня есть сайт» (и не важно, о чем тот сайт пишет, и вообще пишет ли он что-то, и даже неважно, есть он или нет), а аккредитацию он получает», - объяснила Сюмар.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов – создание отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк насчет «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуди (газета «Общественный вестник Киева») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). Как известно, скандал вокруг журналисток возник, когда в Facebook появилось их фото, на котором неподалеку украинского флага одна из них показывала неприличный жест - средний палец.

В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые более четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в Аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров в административном здании на ул. Грушевского, 5 и размещение мест для работы журналистов.

20 июня Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте журналисток Махмуди и Егорову.