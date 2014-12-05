В Украину едет заместитель генсека ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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