В Украину едет заместитель генсека ООН

13:55, 05 декабря 2014
Политика
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Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман 16 декабря посетит Украину.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеВ Украину на следующей неделе приедет делегация Министерства финансов СШАПо его словам, Фелтман прибудет в Украину с однодневным визитом.

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