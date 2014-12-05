В Украину едет заместитель генсека ООН
13:55, 05 декабря 2014Политика
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Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман 16 декабря посетит Украину.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Читайте такжеВ Украину на следующей неделе приедет делегация Министерства финансов СШАПо его словам, Фелтман прибудет в Украину с однодневным визитом.
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