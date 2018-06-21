ВР приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Местонахождение, территориальная юрисдикция и статус этого суда определяются законом об Антикоррупционном суде.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон "О создании Высшего антикоррупционного суда" (№ 8497).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".

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Как напомнил заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов, суд будет расположен в Киеве.

"Принятие этого закона позволит начать процедуры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, проведением конкурса на должности судей этого суда и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.

Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня он вступил в силу.