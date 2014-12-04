Microsoft признала Крым субъектом РФ

Соответствующие письма получили руководители ряда крымских предприятий, ранее купивших лицензионное ПО Microsoft.

"Во вложении письмо с разъяснениями от компании Microsoft, в котором основной тезис: ПО, приобретённое на территории Украины, не может использоваться на территории России", – сказано в тексте, сообщает Крыминформ.

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ООО "Майкрософт Русь" также рекомендует всем клиентам провести инвентаризацию существующего парка персональных компьютеров на предмет соблюдения правил лицензирования и, в случае обнаружений установленных версий ПО без необходимой (российской) лицензии, приобрести нужное количество копий уже с легальными ключами.

Таким образом, корпорация Microsoft фактически признала Крым субъектом Российской Федерации, а не Украины.

Ранее в соцсетях публиковались письма от службы поддержки компании Google в адрес пользователей, где в адресе получателя указывалось "Симферополь, Крым, Россия".