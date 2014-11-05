Microsoft прекратила продажу Windows 7 и 8

Как сообщает "Новый регион" со ссылкой на пресс-релиз компании, это поможет Microsoft расширить число пользователей более поздних версий ОС.

Microsoft 31 октября прекратила продажу персональных компьютеров с такими предустановленными версиями Windows 7, как Home Basic, Home Premium и Ultimate, а также с Windows 8.

Прекращение основной фазы поддержки Windows 7 назначено на 13 января 2015 года. Переход на продленную фазу поддержки означает, что для этой ОС компания будет выпускать бесплатные обновления системы безопасности и платные исправления в течение следующих пяти лет.

Для Windows 8 завершение основной фазы поддержки намечено на 9 января 2018 года. Эта ОС появилась всего два года назад, однако она не снискала поклонников из-за отсутствия в ней некоторых элементов рабочего стола, ставших привычными для многих пользователей.

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В свою очередь Windows 7, появившаяся в конце 2009 года, по-прежнему популярна. Почти у 53% пользователей Windows по-прежнему установлена одна из версий Windows 7, в то время как на Windows 8 приходится лишь 6%.

8 апреля этого года Microsoft окончательно прекратила техническую поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003.

Запуск новой версии операционной системы — Windows 10 — намечен на 2015 год, а ее предварительная техническая версия доступна для широкого тестирования с 1 октября.