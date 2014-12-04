"Год Революции": Феномен "Правого Сектора" и "Самообороны"

18:30, 04 декабря 2014
Политика
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Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.

Четвертая программа цикла.

Новые бренды украинского политического дискурса, которые родила Революция Достоинства - «Правый Сектор» - общественное правое движение, которое превратилось в политическую партию, и «Самооборона», которая смогла выстоять перед вооруженными спецназовцами милиции, и имя которой начали использовать в корыстных целях определенные лица.

Участники программы:

Артем Скоропадский, представитель «Правого Сектора»;

Андрей Бондаренко, член центрального провода партии «Правый Сектор»;

Михаил Бондарь, народный депутат Украины, сотник 10-й сотни Самообороны Майдана;

Андрей Левус, руководитель комендатуры Самообороны Майдана;

Игорь Пилипчук, ГО «Спильна справа».

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