"Год Революции": Феномен "Правого Сектора" и "Самообороны"

Четвертая программа цикла.

Новые бренды украинского политического дискурса, которые родила Революция Достоинства - «Правый Сектор» - общественное правое движение, которое превратилось в политическую партию, и «Самооборона», которая смогла выстоять перед вооруженными спецназовцами милиции, и имя которой начали использовать в корыстных целях определенные лица.

Участники программы:

Артем Скоропадский, представитель «Правого Сектора»;

Андрей Бондаренко, член центрального провода партии «Правый Сектор»;

Михаил Бондарь, народный депутат Украины, сотник 10-й сотни Самообороны Майдана;

Андрей Левус, руководитель комендатуры Самообороны Майдана;

Игорь Пилипчук, ГО «Спильна справа».