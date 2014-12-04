Депутаты Макарьян, Стеценко и Чижмарь принесли присягу в Раде

16:41, 04 декабря 2014
Политика
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Народные депутаты, избранные от "Блока Петра Порошенко", Давид Макарьян, от "Народного фронта" - Дмитрий Стеценко и от Радикальной партии - Юрий Чижмарь принесли присягу народного депутата.

Еще три депутата принесли присягу Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной рады депутаты поздравили аплодисментами своих коллег.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря ЦИК признала избранными троих народных депутатов, избранных 26 октября в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Среди них от партии "Народный фронт" Стеценко (№ 70 в списке), от партии "Блок Петра Порошенко" - Макарьян (№ 66), от Радикальной партии - Чижмарь (№ 25).

Эти депутаты признаны избранными и зарегистрированы вместо депутатов, назначенных на должности в органы исполнительной власти.

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