Депутаты Матиос и Рудык приняли присягу в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что не все новоизбранные депутаты имели возможность принести присягу на торжественном заседании 27 ноября.

Читайте такжеВо вторник Рада рассмотрит законопроект относительно иностранцев в правительстве - БПП

Таким образом, на сегодняшнем заседании Мария Матиос, которая представляет "Блок Петра Порошенко", и избранный в 198-м округе Сергей Рудык, принесли присягу.