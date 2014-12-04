В сети появилось видео боев в Грозном

Ролик был снят оператором телеканала RT со стороны силовиков.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, сегодня ночью неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы.

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Затем нападавшие переместились в Дом прессы, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ.

К утру погибли как минимум шесть человек, есть раненые. В центре города был введен режим контртеррористической операции. Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении боевиков в Доме прессы. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом прессы в результате боев полностью сгорел, в Грозный ввели военную технику.