Количество погибших в Грозном силовиков возросло до десяти

14:28, 04 декабря 2014
Мир
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В России в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что во время спецоперации против ополченцев в Грозном погибли десять силовиков, еще 28 ранены.

REUTERS

Об этом пишет "Радио Свобода".

Около 1:00 по местному времени в столице Чечни Грозном группа вооруженных лиц, которая передвигалась на трех автомобилях, напала на пост Дорожно-патрульной службы. Впоследствии нападавшие забаррикадировались в Доме прессы.

Утром глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об обнаружении семи тел ополченцев в Доме прессы и анонсировал скорое завершение спецоперации.

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Чечня является нестабильным регионом России. В 90-х годах прошлого века местные власти во главе с Джохаром Дудаевым объявили о независимости от Москвы, в 1994 году началась Первая чеченская война. После многих лет кровопролития России удалось восстановить контроль над Чечней.

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