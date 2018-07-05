"За время голодовки потерял 15 кг": сестра Сенцова встретилась с ним в российской колонии

Последний раз сестра Сенцова видела его в 2014-м году.

В четверг, 5 июля, в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.

Они проговорили два часа. Это ее первое свидание за четыре года с момента оглашения приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году. Об этом Каплан сообщила "Громадському".

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", — рассказала она.

Наталья Каплан рассказала Олегу о том, что к голодовке присоединился Эмир Усейн Куку и об акциях в его поддержку. «Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал», — сказала она.

По ее словам, Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.

«В частности, он просит (Людмилу) Денисову (украинский омбудсмен — ред.), независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал», — сказала Каплан.

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Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но «ничего критического нет».

«Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу», — сказала Каплан.

По ее словам, из развлечений у него — телевизор, он также пишет и редактирует свои старые записи. Сенцов просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.