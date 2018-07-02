Сенцова с 8 июня кормят смесью неизвестного состава - Денисова

По словам омбудсмена, из РФ поступает очень противоречивая информация относительно состояния здоровья Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова с 8 июня кормят какой-то смесью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи руководства Верховной Рады накануне 20-го саммита Украина-ЕС с послами стран Евросоюза в Украине и председателем Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли.

«У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт. Я хочу сейчас, чтобы вы все увидели это письмо, в котором (Михаил) Федотов, руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, там четко он пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, что там именно, какие там составляющие», - сказала омбудсмен, обращаясь к европейским дипломатам.

По словам Денисовой, поступает очень противоречивая информация о состоянии здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку. «Поэтому я хотела воочию увидеть. Консула не пускают и ни разу не пустили», - подчеркнула она.

Как заявила уполномоченный, украинских политзаключенных просто прячут в РФ, и пока неизвестно, что сейчас происходит с Сенцовым.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Татьяна Москалькова посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.

Однако Денисову не пустили ни к одному из украинцев, заключенных в России.