Путин обвинил Запад в поддержке сепаратизма в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию России.

«Даже тогда, когда она сталкивается с внутренними трудностями, как это было в 90-х и начале 2000-х годов. Мы хорошо помним, кто и как тогда практически открыто поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой террор, называл убийц, у которых руки были по локоть в крови, не иначе как повстанцами, принимал их на высоком уровне. Сейчас эти «повстанцы» вновь проявили себя в Чечне. Уверен, местные ребята, местные правоохранительные органы достойно справятся. Именно они сегодня работают над ликвидацией очередной вылазки террористов», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России помнят, как на высоком уровне принимали "террористов" как борцов за свободу и демократию.

По словам Путина, уже тогда стало ясно, что «чем больше Россия отступает и оправдывается, тем более оппоненты наглеют и ведут себя все циничнее и агрессивнее».

Читайте такжеРоссия хочет создать в Грузии новую зону сепаратизма - грузинский политик«Несмотря на нашу беспрецедентную открытость тогда, готовность к сотрудничеству по, казалось бы, самым острым вопросам, несмотря на то, что мы рассматривали наших вчерашних противников как близких друзей и почти союзников, поддержка сепаратизма в России «из-за бугра» - и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии спецслужб - была совершенно очевидной и не оставляла сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения. Со всеми трагическими последствиями, вытекающими отсюда, для народов России. Не получилось. Мы не позволили», - считает Путин.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, сегодня ночью неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы. Затем нападавшие переместились к Дому печати, где располагаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. В центре города был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении "боевиков" в Доме печати в Грозном.