Террористы в Грозном убили трех полицейских - МВД
03:50, 04 декабря 2014Мир
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В Доме печати в центре Грозного заблокированы до шести боевиков
Террористы в Грозном убили трех полицейских / twitter
По данным МВД Чечни, сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль, передает ТСН.
Неизвестные из машины обстреляли наряд полиции, в результате чего три сотрудника ДПС погибли на месте.
Скрываясь от полиции, ополченцы спрятались в Доме печати.
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"По данным полиции, количество боевиков пять-шесть человек. Они блокированы. Дом печати окружен. Проводятся мероприятия по их задержанию и нейтрализации", - сказали в пресс-службе.
Напомним, предыдущий теракт в Грозном произошел 5 октября. Тогда 19-летний местный житель подорвал себя у концертного зала, где должен был пройти концерт ко Дню города.
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