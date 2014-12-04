Террористы в Грозном убили трех полицейских - МВД

По данным МВД Чечни, сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль, передает ТСН.

Неизвестные из машины обстреляли наряд полиции, в результате чего три сотрудника ДПС погибли на месте.

Скрываясь от полиции, ополченцы спрятались в Доме печати.

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"По данным полиции, количество боевиков пять-шесть человек. Они блокированы. Дом печати окружен. Проводятся мероприятия по их задержанию и нейтрализации", - сказали в пресс-службе.

Напомним, предыдущий теракт в Грозном произошел 5 октября. Тогда 19-летний местный житель подорвал себя у концертного зала, где должен был пройти концерт ко Дню города.