Путин пожаловался на США, которые "из-за кулис" влияют на отношения РФ с соседями

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию России.

«А как изначально складывался наш диалог с американскими и европейскими партнерами по этой теме? Неслучайно упомянул наших американских друзей, так как они впрямую или «из-за кулис» всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами», - сказал Путин.

При это он отметил, что РФ «осудила государственный переворот, силовой захват власти в Киеве в феврале этого года» и считает это правильным в контексте событий в Украине.

Читайте такжеПутин заявил о "сакральном цивилизационном значении Крыма" для России

«С чего все началось? Я вынужден напомнить сегодня об этом. Трудно даже поверить, с чего все началось. Казалось бы, с технического решения президента Януковича перенести подписание договора об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом, подчеркну, речь шла даже не об отказе от этого документа, а только о переносе сроков с целью его доработки. Это было сделано, напомню, в полном соответствии с конституционными полномочиями абсолютно легитимного и международно признанного главы государства», - сказал Путин.

«Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват власти, насилие, убийства? Одни кровавые события в Одессе чего стоят, когда людей сжигали заживо. Как можно поддерживать последовавшие затем попытки с помощью Вооруженных сил подавить людей на юго-востоке, несогласных с этим беспределом? Повторю, как можно это поддержать? Причем под лицемерные разговоры о защите международного права и прав человека. Это просто чистый цинизм. Уверен, сам народ Украины еще даст этим событиям справедливую оценку», - добавил Путин.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения спецназом «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева, в частности на улице Институтской, погибло более ста человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства. В результате Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

После этих событий в марте Россия после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. В результате около 4 тыс. граждан погибли, около 10 тыс. получили ранения, сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.