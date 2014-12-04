В Раде созданы 3 межфракционных объединения

В парламенте созданы 3 межфракционных депутатских объединения: ВО "Свобода", "Крым" и "Закарпатье".

Об этом сообщил на заседании спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Читайте такжеВ Раде создали межфракционное объединение «За Харьков, за Слобожанщину» Председателем межфракционного объединения ВО "Свобода" избран народный депутат Андрей Ильенко (внефракционный). Межфракционное депутатское объединение "Крым" возглавил народный депутат Алексей Гончаренко. Также Владимир Гройсман объявил, что председателем новосозданного межфракционного депутатского объединения "Закарпатье" избран Валерий Пацкан.

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