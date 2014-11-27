Стали известны имена глав всех фракций в новой Раде

Председателем фракции “Батькивщина” избрана народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат из этой фракции Сергей Соболев.

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“В 9 часов сегодня было заседание фракции, и руководителем фракции избрана Юлия Тимошенко”, - сказал он.

Парламентскую фракцию партии «Народный фронт» возглавит Александр Турчинов. Об этом в комментарии журналистам сообщила депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар.

«Объединение «Самопомощь» возглавит Олег Березюк. Об этом в комментарии журналистам сказала избран от “Самопомощи" народный депутат Анна Гопко. “Фракцию у нас возглавит Олег Березюк”, - сказала она.

Народный депутат Украины Юрий Луценко избран председателем фракции партии “Блок Петра Порошенко”.

Фракцию "Оппозиционного блока" после ее формирования возглавит Юрий Бойко.

Денис Силантьев сообщил журналистам, что лидером фракции Радикальной партии будет ее лидер Олег Ляшко.