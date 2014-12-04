Депутаты поделили комитеты. Семенченко создадут комиссию - СМИ
Кандидаты на должности председателей парламентских комитетов были утверждены во время совещания руководства фракций Совета, которое состоялось в среду вечером.
Об этом сообщили источники "Украинской правды".
Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений - Тарас Кутовой (БПП);
Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией - Егор Соболев ("Самопомич");
Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики - ДмитрийАндриевский (БПП);
Комитет по вопросам бюджета - Андрей Павелко (БПП) или Олег Ляшко (Радикальная партия);
Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления - Сергей Власенко ("Батькивщина");
Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы - Николай Томенко (БПП);
Комитет по вопросам экономической политики - Андрей Иванчук ("Народный фронт");
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Комитет по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко (БПП);
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - Андрей Кожемякин ("Батькивщина");
Комитет по иностранным делам - Анна Гопко ("Самопомич");
Комитет по вопросам культуры и духовности - представитель "Народного фронта", с фамилией не определились;
Комитет по вопросам науки и образования - Лилия Гриневич ("Народный фронт");
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны - Сергей Пашинский ("Народный фронт");
Комитет по вопросам здравоохранения - Ольга Богомолец (БПП);
Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности - Николай Мартыненко ("Народный фронт");
Комитет по вопросам инвалидов и ветеранов - Александр Третьяков (БПП);
Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Григорий Немыря ("Батькивщина");
Комитет по вопросам верховенства права и правосудия - Руслан Князевич (БПП);
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины - Михаил Папиев ("Оппозиционный блок");
Комитет по вопросам свободы слова и информации - Виктория Сюмар ("Народный фронт");
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Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма - Артур Палатный (БПП);
Комитет по вопросам социальной политики и труда - Людмила Денисова ("Народный фронт");
Комитет по вопросам транспорта и связи - Ярослав Дубневич (БПП);
Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности - Андрей Павелко (БПП) в случае, если бюджетный комитет отойдет "Радикальной партии";
Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики - РоманНасиров (БПП);
Комитет по вопросам информатизации и информационных технологий - Александр Данченко ("Самопомич");
Комитет по вопросам промышленной и инвестиционной политики - Виктор Галасюк (Радикальная партия);
Кроме того, по данным собеседников УП, обсуждается вопрос о создании определенной комиссии, которая будет контролировать Минобороны. Ее должен возглавить Семен Семенченко("Самопомич").