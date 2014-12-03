Днем боевики 19 раз атаковали позиции сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В ответ на провокационные действия противника, артиллерия сил АТО 18 раз выполняла огневые задачи по выявленных целях", - говорится в сообщении.

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"Обстрелы проводились в направлениях населенных пунктов: Золотое, Станично-Луганское, Донецкий, Новобахмутовка, Опытное, Тоненькое, Донецк, Авдеевка, Миус, Никишино, Артемово, Виноградное, Талаковка, Ломакино, Водяное, Мариуполь", - подчеркивается в сообщении.

Общее количество обстрелов с момента объявления временного прекращения огня (с 18.00 05.09) - 3819.