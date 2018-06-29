Дипломаты принимают неотложные меры для возвращения украинских туристов из Туниса - МИД

К украинским туристам выехал консул.

Дипломаты принимают неотложные меры с целью возвращения украинских туристов из Туниса домой.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса пока не урегулирована", - отметил он.

"По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать эту проблему в кратчайшие сроки", - подчеркнул дипломат.

"Посольством Украине принимаются неотложные меры с целью обеспечения возвращения всех украинских граждан домой. К месту пребывания украинских туристов выехал консул", - сообщил Кирилич.

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия топлива для заправки самолета.

Ранее в авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.