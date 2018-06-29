Сотни украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь из Туниса

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса — отсутствие топлива для заправки самолета.

Из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов.

Об этом ТСН сообщили сами туристы.

"Около 300 человек остаются в Тунисе и не могут вылететь в Украину", — говорится в сообщении.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

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Согласно информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28.06.2018, привезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что - кто-то обещает вылет, кто-то говорит - сегодня вылета не будет", — рассказывают туристы.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса — отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию в течение нескольких часов.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако подробная информация будет известна позже", - рассказали в представительстве.

Отмечается, что ранее в авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (Тунис) (BAY7371, BAY7372, BAY7375, BAY7376, BAY7377, BAY7378, BAY7373, BAY7374) были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

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"Авиакомпания Bravo имеет все технические возможности для выполнения данных рейсов. Согласно заключенному соглашению между авиакомпанией Bravo и туристическим оператором Oasis, заказчик должен оплатить счет до осуществления рейса, а также оплатить все аэропортовые сборы и налоги по факту выполнения рейса", - отметили в авиакомпании.

Как утверждает авиаперевозчик, сейчас туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов.

"По всем вопросам относительно отмены данных рейсов, получения компенсации обращайтесь к туроператору Oasis", - говорится а сообщении авиакомпании.

Вместо этого туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять 27/06/2018", - говорится в заявлении Oasis Travel.

Как сообщал УНИАН, 25 июня украинцы больше 12 часов прождали в Милане отмененный рейс домой.