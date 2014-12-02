Луценко: Оппозиция получит три парламентских комитета

Об этом он сказал журналистам, пишет Lb.ua.

"Фракции большинства уже согласовали количество комитетов, за которые они готовы взять политическую ответственность, и мы согласовали также то, что оппозиция получит три комитета. Какие комитеты и какая оппозиция - предмет завтрашнего совещания", - сказал он.

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Он также выразил уверенность, что в четверг Рада согласует количество и состав парламентских комитетов.