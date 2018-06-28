Премьер Польши выступил за продление санкций против России

17:41, 28 июня 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечает, что санкции против Российской Федерации из-за агрессии Российской Федерации в Украине надо продлевать.

Об этом глава польского правительства заявил перед началом саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе.

По его словам, на саммите среди прочего состоится обсуждение санкций в отношении России «в контексте российской агрессии в Украине».

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В этой связи премьер Польши заявил: «Польша демонстрирует твердую и однозначную позицию, что введенные санкции должны быть продлены. Я надеюсь, что наша позиция будет одобрена и принята во внимание».

Как сообщал УНИАН, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ознакомят членов Европейского Совета с выполнением сторонами конфликта Минских соглашений, призванных мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, Италия выступает против автоматического продления санкций ЕС против России.

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Теги: #Россия#санкции#Польша