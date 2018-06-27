Италия выступает против автоматического продления санкций ЕС относительно России

Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России. Об этом заявил глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Евросоюзу надо более серьезно подходить к вопросу санкций против России.

Об этом он заявил в среду, 27 июня, накануне саммита ЕС в Брюсселе, пишет DW.

"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций (против РФ за агрессию против Украины и аннексию Крыма. - Ред.) ничто не должно происходить автоматически", - сказал глава итальянского правительства в речи в парламенте страны.

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Напомним, что 54-летний Джузеппе Конте, профессор права из Флоренции до этого ни разу не избирался в парламент. Конте родом с юга Италии и представляет популистское "Движение пяти звезд". Он получил мандат на формирование правительства 23 мая. Его выдвинула на должность премьера коалиция левых и правых популистов из "Движения пяти звезд" и "Лиги Севера", которые отстаивают евроскептические идеи.

Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил состав кабинета министров Конте лишь со второй попытки - после того, как "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" согласились заменить своего кандидата на пост министра экономики и финансов. 1 июня сформировано новое правительство Италии приняло присягу перед президентом страны Серджио Матареллой.