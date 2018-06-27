Италия выступает против автоматического продления санкций ЕС относительно России

14:36, 27 июня 2018
Мир
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Джузеппе Конте / REUTERS

Об этом он заявил в среду, 27 июня, накануне саммита ЕС в Брюсселе, пишет DW.

"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций (против РФ за агрессию против Украины и аннексию Крыма. - Ред.) ничто не должно происходить автоматически", - сказал глава итальянского правительства в речи в парламенте страны.

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Напомним, что 54-летний Джузеппе Конте, профессор права из Флоренции до этого ни разу не избирался в парламент. Конте родом с юга Италии и представляет популистское "Движение пяти звезд". Он получил мандат на формирование правительства 23 мая. Его выдвинула на должность премьера коалиция левых и правых популистов из "Движения пяти звезд" и "Лиги Севера", которые отстаивают евроскептические идеи.

Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил состав кабинета министров Конте лишь со второй попытки - после того, как "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" согласились заменить своего кандидата на пост министра экономики и финансов. 1 июня сформировано новое правительство Италии приняло присягу перед президентом страны Серджио Матареллой.

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Теги: #Италия#санкции против РФ