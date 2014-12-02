Министры-иностранцы не спрашивали, сколько им будут платить

Об этом сами министры заявили на брифинге после утверждения их на должности, пишет Украинская правда.

По словам министра экономики Айвараса Абромавичуса, лично он заработал достаточно денег, проработав долгое время на должности инвестиционного менеджера.

"За 18 лет успешной инвестиционной деятельности я заработал достаточно и не нуждаюсь в средствах. Поэтому я лично не обсуждал вопрос своего вознаграждения, тем более, что зарплаты, насколько я знаю, маленькие", - сказал он.

В то же время министр выразил надежду, что после проведения реформ члены будущих правительств будут иметь достойную зарплату.

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Подобное мнение выразила министр финансов Наталья Яресько.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, собираются ли они менять своих заместителей и привести на должности иностранцев, министры заверили, что новыми членами их команд смогут стать профессиональные украинские и зарубежные специалисты.

"Скорее всего, большинство людей в министерстве нужно заменить. В этой стране очень много хорошо образованных людей... И с моей точки зрения нет проблем в вопросе создания хорошей команды", - сказал министр экономики Абромавичус.