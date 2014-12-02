СБУ задержала боевика «ЛНР», который переправлял террористам оружие и взрывчатку из России

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 47-летний гражданин Украины был задержан в одном из населенных пунктов Миловского района Луганской области.

В ходе следствия боевик сознался, что прошел специальную подготовку в России, на базе для наемников на территории Ростовской области. В течение полугода он воевал в Луганской области на стороне террористов и обеспечивал незаконные поставки боеприпасов и оружия из Ростовской области РФ в Украину. По словам задержанного, на участке, за который он отвечал, трафиком оружия руководили сотрудники ФСБ РФ с позывными «Кадет» и «Фирс». Загружали средства поражения в транспорт также российские военнослужащие, говорится в сообщении.

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По данным СБУ, в свое село в Миловском районе боевик вернулся после ранения и сразу начал вербовать местных жителей в террористические группировки. Во время задержания он пытался оказать милиции вооруженное сопротивление, отметили в пресс-центре.

В отношении задержанного следователи СБУ начали досудебное расследование по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, которая определяет ответственность за создание террористической организации или участие в ней. Боевику грозит от 8 до 15 лет заключения. Он взят под стражу.

Продолжается следствие.