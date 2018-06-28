В проект резолюции ПАСЕ включено требование об освобождении украинских узников Кремля в РФ, Крыму и на Донбассе

Сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты и голосование за резолюцию об угрозах здоровью и жизни украинских пленников в России.

Комитет по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы включил в проект резолюции относительно освобождения украинских политзаключенных на территории Российской Федерации украинские предложения с требованием также освободить тех украинцев, которых незаконно держат под стражей в оккупированных Крыму и на Донбассе.

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Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, сейчас в комитете обсуждаются поправки в проект этой резолюции, и его будут рассматривать на заседании Ассамблеи в Страсбурге.

«Украинская делегация настаивает, чтобы в резолюцию были внесены ответственность РФ и за удерживание украинцев на оккупированных территориях, доступ к ним международных гуманитарных миссий и врачей. Эти поправки, несмотря на сопротивление левых, были поддержаны комитетом», - заявила Геращенко.

Также она отметила, что сегодня во время обсуждения проекта резолюции украинская делегация расскажет о том, что Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову снова не пускают к незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

«Мы расскажем об этом вопиющем нарушении международных норм Россией сегодня, на ассамблее. Мы с Людмилой Денисовой на контакте с 5-ти утра. Она делает всё, чтобы пробиться к Олегу», - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ПАСЕ пройдут дебаты и голосование за резолюцию об угрозах здоровью и жизни украинских политзаключенных в России.

В предыдущем проекте резолюции говорилось, что ПАСЕ призывает Россию «незамедлительно освободить всех украинцев, заключенных в Российской Федерации и в Крыму по политически мотивированным или иначе сфабрикованным обвинениям».