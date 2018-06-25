В ПАСЕ 28 июня состоятся дебаты по украинским политзаключенным Кремля

Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявляет, что удалось убедить Бюро ассамблеи в необходимости таких дебатов.

В Парламентской ассамблее Совета Европы 28 июня на дебатах обсудят вопрос украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых и заключенных Кремлем.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи Владимир Арьев в Facebook.

Читайте такжеОткрывается летняя сессия ПАСЕ: Киев требует рассмотреть ситуацию с украинскими заключенными в РФ

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - заявил Арьев.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Украина готовится, чтобы на этих дебатах вспомнить каждую фамилию украинского пленника.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу президенту Российской Федерации Владимиру Путину о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии и с 14 мая объявил голодовку.