В следующий раз Рада соберется в четверг
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание парламента состоится в четверг, 4 декабря, в 10.00.
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Сегодня, 2 декабря, Верховная Рада Украины после долгой работы приняла за основу и в целом проект постановления о формировании состава Кабинета министров Украины. За соответствующий документ проголосовали 288 народных депутатов из 339, против проголосовал один депутат.
Данным проектом постановления назначено:
вице-премьер-министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Геннадия Зубко;
вице-премьер-министром - Валерия Вощевского;
вице-премьер-министром - министром культуры - Вячеслав Кириленко;
министром Кабинета министров - Анну Онищенко;
министром обороны - Степана Полторака;
министром иностранных дел Павла Климкина;
министром внутренних дел - Арсена Авакова;
министром юстиции - Павла Петренко;
министром финансов - Наталью Яресько;
министром экономики - Айвараса Абрамавичуса;
министром топлива и энергетики Владимира Демчишина;
министр образования и науки - Сергея Квита;
министром здравоохранения Александра Квиташвили;
министром аграрной политики - Алексея Павленко;
министром труда и социальной политики Павла Розенко;.
министром по информационной политике - Юрия Стеця;
министром молодежи и спорта - Игоря Жданова;
министром экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко;
министром инфраструктуры - Андрея Пивоварского.