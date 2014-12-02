Боевики объявили перемирие в Донецком аэропорту

"Сегодня состоялось очередное заседание рабочей контактной группы. Принято решение о прекращении огня в аэропорту с 18 часов мск (17:00 по Украине - ред.)", — сказал он. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщалось, Общий центр Украины и РФ по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон создали на основе Минских договоренностей.

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Украину в центре представляет генерал-лейтенант Владимир Аскаров, Россию - генерал-лейтенант Александр Ленцов.

1 декабря руководители центра договорилась о прекращении огня в Донецком аэропорту.

Также в ОБСЕ сообщали, что переговорная группа ранее договорилась с представителями «ЛНР» о прекращении огня вдоль линии разграничения и отвода тяжелого вооружения с 5-6 декабря.