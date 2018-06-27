В «Голосе Украины» опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда

Это означает, что завтра закон вступает в силу.

В газете «Голос Украины» опубликован закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда. Это означает, что завтра закон вступает в силу.

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Кроме заключительных положений, документ содержит две статьи. Первая из них – «Образовать Высший антикоррупционный суд», вторая – «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Согласно второй статье, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».

Как сообщал УНИАН, 26 июня президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о запуске работы Антикоррупционного суда в Украине.

Законом устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.

После публикации текста закона Центр противодействия коррупции (ЦПК) нашел в нем опасную лазейку. В частности, апелляции относительно дел НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не созданном Антикоррупционном суде.