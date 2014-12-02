Россия боится, что в случае нападения на Украину татары выступят против оккупантов - Джемилев

Об этом в интервью Радио Свобода заявил национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Крым.Реалии.

«Идет прямая такая подготовка. Там даже людям говорят, что предлагают, во всяком случае, крымским татарам, покинуть эту территорию. Почему крымским татарам предлагают – понятное дело, потому что они опасаются, что в случае военных действий они будут содействовать украинским силам», – сказал Мустафа Джемилев.

Как сообщалось ранее, НАТО и Украина 2 декабря осудили наращивание российской военной группировки в аннексированном Крыму и в Черном море.

Читайте такжеДжемилев: крымские татары будут игнорировать призыв в российскую армиюОб этом говорится в решении министров иностранных дел 28 стран НАТО и Украины по итогам встречи в Брюсселе.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

После этого США и Европейский союз ввел ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.