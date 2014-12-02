НАТО осуждает милитаризацию оккупированного Крыма - генсек

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, которая состоялась после заседания Комиссии Украина-НАТО.

«Мы осуждаем наращивание Россией военного присутствия в Крыму и в Черном море, а также ухудшение ситуации с правами человека на полуострове», - заявил он.

Читайте такжеСНБО: Россия формирует в Крыму новую авиадивизиюГенсек НАТО вновь подтвердил позицию альянса, в соответствии с которой союзники считают незаконной аннексию Россией украинского полуострова Крым.

"Мы не признаем этой аннексии", - подчеркнул Столтенберг.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без знаков отличия блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии к России Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.