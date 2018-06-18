В Азовском море возможны провокации из-за усиления десантных возможностей России - Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил о возможности провокаций в Азовском море в связи с усилением десантных возможностей России в регионе.
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Как говорится в сообщении на сайте СНБО, об этом Турчинов сказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Турчинов сообщил британскому дипломату об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. «Вместе с тем Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации», - подчеркнул секретарь СНБО.
Собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия РФ.
«Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье», - сказал Турчинов.
Он напомнил о попытках блокирования россиянами кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море.
Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины.
Кроме того, значительное внимание собеседники уделили обсуждению вопроса принятия закона «О национальной безопасности».
Турчинов выразил надежду, что вскоре закон будет принят парламентом в целом. «Этот закон очень важно принять накануне Брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами Альянса, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО», - подчеркнул секретарь СНБО.
Как заявила Гоф, ее страна поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером и другом Украины.