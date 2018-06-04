ВМС Украины закрыли три участка в Азовском море до 1 сентября - журналист (карта)

Военно-морские силы Украины закрыли часть Азовского моря на период с 1 июня по 1 сентября, рассказал главный редактор BlackSeaNews.

Военно-морские силы Украины предупредили о закрытии трех районов Азовского моря.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2018 года (№178, 179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС – зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", – говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что штурмовик ЗСУ Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря в Кирилловке в Запорожской области.