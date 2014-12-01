Кабмин лишил экс-чиновников льгот и привилегий

Кабинет министров Украины отменил действие 45 распоряжений и постановлений о предоставлении льгот, привилегий и субсидий на оплату коммунальных услуг, аренду жилых помещений и оплату услуг обслуживающего персонала, назначенных бывшим чиновникам высшего ранга - членам Совета министров и Кабинета министров УССР, а также Кабинета министров Украины. Как подчеркивается в постановлении правительства, размещенном на веб-портале Кабмина, отменяются льготы на медицинское обслуживание, на предоставление государственных ассигнований на оплату охраны, а также размещение в домах отдыха в поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица (Киевская обл.).

Читайте такжеВ Конча-Заспе и Пуще-Водице начинают сдавать в аренду государственные дачи для всех желающих

Как отмечал по этому поводу министр Кабинета министров Украины Остап Семерак, своим решением Кабмин завершил процедуру лишения бывших чиновников льгот и различных привилегий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте этого года принял решение о существенном сокращении государственного аппарата, а также сокращении расходов на содержание чиновников, в частности пенсионеров. По итогам первого этапа реформы госаппарата были уволены 28 тысяч чиновников, что составляет около 10% от их общего количества.