"Год Революции": Как начинался Майдан

18:30, 01 декабря 2014
Политика
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Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.

Первая программа цикла: Как в столице Украины начались протесты?

Акция против отказа правительства Николая Азарова проводить работу над подготовкой Украины к подписанию Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, в конце концов, трансформировалась во всенародный протест против тогдашнего бандитского режима.

Участники программы:

Мустафа НАЙЕМ, народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко). Инициатор митинга на Майдане, с которого и начались массовые протесты;

Василий ГАЦЬКО, председатель партии "Демократический альянс", депутат Киевсовета, соорганизатор 1-го лагеря митингующих возле Стелы Независимости;

Инна БОРЗИЛО, активист общественного движения "Честно", участник и соорганизатор первых митингов на Майдане;

Богдана БАБИЧ, активист общественной организации "Спильно", участник и соорганизатор первых митингов на Майдане;

Владимир ВЯТРОВИЧ, ученый-историк, директор Института национальной памяти. На Майдане - со второго дня акций.

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