"Год Революции": Как начинался Майдан
Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.
Первая программа цикла: Как в столице Украины начались протесты?
Акция против отказа правительства Николая Азарова проводить работу над подготовкой Украины к подписанию Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, в конце концов, трансформировалась во всенародный протест против тогдашнего бандитского режима.
Участники программы:
Мустафа НАЙЕМ, народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко). Инициатор митинга на Майдане, с которого и начались массовые протесты;
Василий ГАЦЬКО, председатель партии "Демократический альянс", депутат Киевсовета, соорганизатор 1-го лагеря митингующих возле Стелы Независимости;
Инна БОРЗИЛО, активист общественного движения "Честно", участник и соорганизатор первых митингов на Майдане;
Богдана БАБИЧ, активист общественной организации "Спильно", участник и соорганизатор первых митингов на Майдане;
Владимир ВЯТРОВИЧ, ученый-историк, директор Института национальной памяти. На Майдане - со второго дня акций.