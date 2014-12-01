"Год Революции": Как начинался Майдан

Первая программа цикла: Как в столице Украины начались протесты?

Акция против отказа правительства Николая Азарова проводить работу над подготовкой Украины к подписанию Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, в конце концов, трансформировалась во всенародный протест против тогдашнего бандитского режима.

Участники программы:

Мустафа НАЙЕМ, народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко). Инициатор митинга на Майдане, с которого и начались массовые протесты;

Василий ГАЦЬКО, председатель партии "Демократический альянс", депутат Киевсовета, соорганизатор 1-го лагеря митингующих возле Стелы Независимости;

Инна БОРЗИЛО, активист общественного движения "Честно", участник и соорганизатор первых митингов на Майдане;

Богдана БАБИЧ, активист общественной организации "Спильно", участник и соорганизатор первых митингов на Майдане;

Владимир ВЯТРОВИЧ, ученый-историк, директор Института национальной памяти. На Майдане - со второго дня акций.