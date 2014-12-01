«Самопомич» и «Народный фронт» предлагают на пост вице-спикера комбата Тетерука

Об этом сообщил депутат "Самопомочи", комбат "Донбасса" Семен Семенченко, передает INSIDER.

Он сказал, что сейчас идут консультации относительно руководства парламента и парламентских комитетов.

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"Сейчас идут консультации относительно руководства парламента и парламентских комитетов. Из положительного могу сказать, что наши предложения ввести в руководство парламента и командира одного из батальонов поддержаны "Народным фронтом", - сказал Семенченко.

"Они (НФ) предлагают внести на должность первого вице-спикера нашего собрата Андрея Тетерука. Мы его поддерживаем. Мы и Березу поддерживаем (Юрий Береза, комбат "Днепр-1, "Народный фронт" - ред..)", - отметил депутат.