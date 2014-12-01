Кравчук поддерживает решение правительства об отмене льгот
14:20, 01 декабря 2014Политика
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук поддерживает правительственное решение об отмене льгот для чиновников и считает, что льготы должны получать лишь малообеспеченные граждане и в денежной форме.
Кравчук считает льготы советским пережитком / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил на пресс-конференции.
“Я был и остаются противником всевозможных льгот. Льготы есть только в бедном обществе. Они нужны не чиновникам, а необеспеченным людям для оплаты газа, например. Но человеку нужно дать деньги, а не льготы”, - сказал Кравчук.
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Также он считает, что системы получения льгот в Украине являются наследством Советского Союза, и льготы и преференции получают президенты, премьеры и другие высокопоставленные должностные лица.
“Я не вижу никаких проблем, чтобы эти льготы теперь отменили”, - сказал Кравчук.
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