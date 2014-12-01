Кравчук поддерживает решение правительства об отмене льгот

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил на пресс-конференции.

“Я был и остаются противником всевозможных льгот. Льготы есть только в бедном обществе. Они нужны не чиновникам, а необеспеченным людям для оплаты газа, например. Но человеку нужно дать деньги, а не льготы”, - сказал Кравчук.

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Также он считает, что системы получения льгот в Украине являются наследством Советского Союза, и льготы и преференции получают президенты, премьеры и другие высокопоставленные должностные лица.

“Я не вижу никаких проблем, чтобы эти льготы теперь отменили”, - сказал Кравчук.