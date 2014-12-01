Порошенко ликвидировал Конституционную ассамблею

Текст соответствующего указа № 901/2014 размещен на сайте президента.

Кроме самой ликвидации Конституционной ассамблеи, указом предусматривается признать утратившими силу ряд указов.

Речь идет об указе президента от 21 февраля 2011 года № 224 "О поддержке инициативы о создании Конституционной ассамблеи"; указ президента Украины от 25 января 2012 года № 31 "Вопрос формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи"; указ президента от 17 мая 2012 года № 328 "О Конституционной ассамблее"; указ президента от 1 октября 2012 года № 566 "Об изменениях в составе Конституционной ассамблеи"; указ президента от 21 июня 2013 года № 341 "Об изменениях в составе Конституционной ассамблеи".

Указ Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, Конституционная ассамблея была создана указом тогдашнего президента Украины Виктора Януковича от 12 мая 2012 года как специальный вспомогательный орган при главе государства. Главной целью создания и деятельности Конституционной ассамблеи была подготовка законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

В состав ассамблеи вошли 95 человек. Среди них - представители фракций и групп Верховной Рады, партий, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий и академических научных учреждений, других научных учреждений и высших учебных заведений, профильных общественных организаций и независимых экспертно-аналитических центров. Представители тогдашней оппозиции отказались принимать участие в работе ассамблеи.

21 июня 2013 года Конституционная ассамблея приняла за основу проект концепции изменений к Конституции и взяла его на доработку.