Порошенко: Путин мне не угрожал

Об этом Порошенко заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, передает "Украинская правда". Петр Порошенко заявил, что от Владимира Путина не звучало никаких угроз в связи с планами Украины вступить в НАТО.

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Вместе с тем Петр Порошенко заявил, что в вопросах развития страны и в определении ее внешнеполитического курса не позволит никому давить извне и в первую очередь будет прислушиваться к мнению украинского народа.