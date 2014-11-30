Порошенко: Путин мне не угрожал
21:49, 30 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы ему угрожал в ходе телефонного разговора.
Порошенко опроверг информацию о том, что Путин ему угрожал \ УНИАН
Об этом Порошенко заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, передает "Украинская правда". Петр Порошенко заявил, что от Владимира Путина не звучало никаких угроз в связи с планами Украины вступить в НАТО.
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Вместе с тем Петр Порошенко заявил, что в вопросах развития страны и в определении ее внешнеполитического курса не позволит никому давить извне и в первую очередь будет прислушиваться к мнению украинского народа.
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