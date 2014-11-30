Порошенко: Путин мне не угрожал

21:49, 30 ноября 2014
Политика
0 0

Президент Украины Петр Порошенко опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы ему угрожал в ходе телефонного разговора.

Порошенко опроверг информацию о том, что Путин ему угрожал \ УНИАН

Об этом Порошенко заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, передает "Украинская правда". Петр Порошенко заявил, что  от Владимира Путина не звучало никаких угроз в связи с планами Украины вступить в НАТО.

Читайте такжеУ Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление

Вместе с тем Петр Порошенко заявил, что в вопросах развития страны и в определении ее внешнеполитического курса не позволит никому давить извне и в первую очередь будет прислушиваться к мнению украинского народа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter